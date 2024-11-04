Кишинёв, 4 ноября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду одержала победу во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики по итогам подсчёта 99,86% голосов, опубликованные 4 ноября.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Майя Санду

Санду поддержали 55,41% избирателей (930 512 голосов). Её соперник, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло набрал 44,59% — 748 781 голос.

Согласно данным ЦИК, пока не обработаны результаты голосования на трёх из 2219 участков.

Как сообщало ИА Регнум, молдавский ЦИК признал выборы состоявшимися, так как явка преодолела минимальный барьер в 20%. Во втором туре приняли участие 54% избирателей (около 1,6 млн человек).

Санду уже объявила о своей победе. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола были одними из первых, кто поздравил её с переизбранием.

Стояногло победил на выборах внутри страны, в том числе в Приднестровье и Гагаузии, однако Санду обошла его по результатам с зарубежных участков. О том, что действующий президент выиграет выборы при помощи молдаван, которые живут в Европе, ранее заявил политолог Юрий Светов. Он назвал главным фактором победы Санду создание препятствий для тех, кто мог бы голосовать против неё.

На итоги первого тура выборов президента и результаты референдума в Молдавии могло повлиять открытие всего лишь двух участков для голосования в России, где проживает более трёхсот пятидесяти тысяч молдаван с правом голоса, отмечал в разговоре с ИА Регнум экс-руководитель «Sputnik Молдова», журналист Виталий Денисов.