Москва, 3 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду выиграет выборы при помощи молдаван, которые живут в Европе. Об этом в беседе с ИА Регнум в воскресенье, 3 ноября, заявил политолог Юрий Светов.

European People's Party

«С их помощью она выиграла пять лет назад на выборах. Также с их помощью ей удалось продавить референдум по поддержке вступления Молдовы в Евросоюз», — заявил политолог.

Светов подчеркнул, что в России открыто всего два избирательных участка для молдаван, проживающих в РФ, а в Европе — 63 участка. То есть наибольшее количество голосов дадут молдаване, которые живут в ЕС.

«В России умышленно мало открыли избирательных участков. Так делали на Украине, когда у неё было голосование, всячески создавая препятствия. Таким образом поступала и Грузия. Сейчас парламентские выборы в Грузии были, и множество грузин, живущих в РФ, не участвовали в выборах, потому что нет дипломатических отношений и как бы открывать негде участки», — подчеркнул эксперт.

Политолог подытожил, что всем людям, кто может проголосовать на выборах президента Молдовы, создают препятствия, и это главный фактор победы Санду.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 100% протоколов заявила 3 ноября, что действующая президент Молдавии лидирует в первом туре выборов с 42,45% голосов, для определения победителя будет проводится второй тур. Второе место занял кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%.

Как передавало ИА Регнум, в день голосования доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам в Молдавии был затруднен из-за блокирования полицией моста через Днестр у городов Рыбница и Резина. Движение прекращено на основании того, что на мосту находится человек с подозрительной коробкой в руках. Позднее оно было восстановлено.