Кишинёв, 4 ноября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду, баллотирующаяся на второй срок, заявила о своей победе во втором туре выборов президента республики. Об этом она написала 4 ноября на своей странице в социальной сети X.

ИА Регнум Майя Санду

«Молдавия, сегодня ты победительница. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему», — заявила Санду.

Она поблагодарила всех граждан Молдавии, в том числе и за рубежом, и назвала их олицетворением свободы.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии республики, Майя Санду после подсчёта 98,51% от общего числа протоколов набирает 54,8% голосов. Её оппонент, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, набирает 45,2%. На данный момент ЦИК продолжает подсчёт голосов за рубежом.

Как передавало ИА Регнум, Стояногло одержал победу на выборах президента Молдавии внутри страны, набрав по итогам обработки 100% бюллетеней 51,19% голосов. Также бывший генпрокурор Молдавии одержал победу в Гагаузии и Приднестровье, где набрал 97,04% и 79,4% голосов соответственно.

Во время второго тура не обошлось без сообщений о нарушениях. Так, глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, и указали на наличие предвыборной агитации и отсутствие пломб на урнах.

Помимо этого, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки для приднестровцев.