Брюссель, 4 ноября, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку одни из первых поздравили действующего президента Молдавии Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов.

European Union 2020 Урсула фон дер Ляйен

«Поздравляю дорогую Майю Санду с победой сегодня вечером. Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах», — написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывшая Twitter), пообещав продолжить совместную работу ради «европейского будущего» для Молдавии.

Председатель ЕП Метсола, поздравляя Санду, отметила в соцсети X, что «Европа будет стоять с Молдавией».

Кроме этого, президента Молдавии с победой поздравил и премьер-министр соседней Румынии, гражданкой которой является Санду.

«Победа Майи Санду во втором туре президентских выборов — ясное доказательство воли молдавского народа защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС», — подчеркнул премьер-министр Румынии Чолаку в соцсети Facebook (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также заверил, что продолжит поддерживать Молдавию в вопросе евроинтеграции.

Как передавало ИА Регнум, ранее Санду заявила о своей победе во втором туре выборов президента республики. Она поблагодарила всех граждан Молдавии, в том числе и за рубежом, и назвала их олицетворением свободы.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии республики, Майя Санду после подсчёта 98,74% от общего числа протоколов набирает 54,96% голосов. Её оппонент, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, набирает 45,04%. На данный момент ЦИК продолжает подсчёт голосов за рубежом.

Во время второго тура не обошлось без сообщений о нарушениях. Так, глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, и указали на наличие предвыборной агитации и отсутствие пломб на урнах.

Помимо этого, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки для приднестровцев.