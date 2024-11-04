Кишинёв, 4 ноября, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства по итогам подсчёта 99% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

ИА Регнум Санду, Стояногло

По итогам обработки 99% протоколов Санду набирает 55,07% голосов избирателей, её соперник, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло — 44,93%.

Подсчёт голосов внутри страны завершён. ЦИК продолжает обработку бюллетеней граждан, проголосовавших за рубежом.

Как передавало ИА Регнум, Стояногло одержал победу на президентских выборах внутри страны, в том числе в Приднестровье и Гагаузии, набрав 51,19% голосов. За рубежом побеждает Санду, набирая 82,39%.

Центризбирком Молдавии признал выборы состоявшимися, поскольку явка преодолела минимальный барьер в 20%. Явка во втором туре составила 54% (около 1,6 миллиона избирателей).

Действующий президент республики уже заявила о своей победе во втором туре выборов. Одними из первых её поздравили премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола.

Стоит отметить, что второй тур президентских выборов в Молдавии не обошёлся без сообщений о нарушениях. Так, глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. В частности, наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования.

Кроме того, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокировали доступ на избирательные участки для приднестровцев.