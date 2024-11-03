Кишинёв, 3 ноября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. На президентских выборах в Молдавии зафиксировано 141 происшествие. Об этом 3 ноября заявил глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил на брифинге в Кишинёве.

Родион Прока/РИА Новости

«Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтверждённых случаев», — сказал он.

По словам Панфила, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей, ещё 25 касаются повреждения и взлома урны для голосования или отсутствия пломб на них.

Он добавил, что среди инцидентов значатся нарушение тайны голосования, прерывание видеосъёмки избирательных действий, необоснованное прекращение голосования на избирательном участке, предвыборная агитация, недочёты в списках. Кроме того, на одном из участков в Турции, по его словам, была организована перевозка избирателей.

Панфил уточнил, что Promo-LEX делегировала по одному наблюдателю на 614 избирательных участках. Помимо этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за процессом.

Как передавало ИА Регнум, президентские выборы стартовали в Молдавии в 07:00 (08:00 мск) и будут идти до 21:00 (22:00 мск). В стране работает 2219 избирательных участков, а также 231 участок за рубежом, при этом в России — только два.

Во второй тур выборов прошли действующий президент Майя Санду, набравшая в первом туре около 42%, и уволенный после прихода её к власти с поста генпрокурора Александр Стояногло (почти 26% в первом туре).

В день первого тура, 20 октября, также проходил референдум по вопросу вступления Молдавии в ЕС. Согласно официальным данным, за проголосовали 50,46%. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что доля сторонников евроинтеграции стала более 50% только в последний момент при подсчёте голосов. Она назвала итоги сфальсифицированными.

22 октября руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что оппозиция может вывести на улицы людей, чтобы отстоять реальные результаты голосования. Он также не исключил, что власти привлекут румынских силовиков для разгона протестующих, так как сами не будут справляться.