Тирасполь, 3 ноября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Власти Молдавии искусственно блокируют доступ на избирательные участки, открытые на левом берегу Днестра для жителей Приднестровья. Об этом 3 ноября сообщил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков.

РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Комментируя информацию полиции Молдавии о закрытии дороги из-за подозрительного человека с коробкой, он отметил, что это манипуляции. По его словам, такой угрозы нет.

Беляков подчеркнул, что зона безопасности является ответственностью Приднестровья, поэтому для разбирательства туда было решено направить военного коменданта.

«Этот инцидент создается искусственно молдавской стороной для ограничения передвижения граждан», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее передавало ИА Регнум, 3 ноября Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил, что доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам затруднён из-за блокирования полицией моста через Днестр у городов Рыбница и Резина. Отмечалось, что движение прекращено на основании того, что на мосту находится человек с подозрительной коробкой в руках, который отказывается показать содержимое.

В Молдавии на выборах президента во втором туре, который проходит 3 ноября, явка превысила 43%. Поскольку этот показатель оказался выше минимального барьера в 20%, ЦИК признал голосование состоявшимся.

Глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил отметил, что на выборах зафиксировано 141 происшествие. Подтверждённых случаев оказалось 109. По его словам, 51 случай связан с техническими проблемами при регистрации избирателей, ещё 25 касаются повреждения и взлома урн для голосования или отсутствия пломб на них.