Кишинёв, 3 ноября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента республики, следует из первых опубликованных данных Центральной избирательной комиссии Молдавии.

ИА Регнум Санду, Cтояногло

Согласно результатам подсчёта 76% голосов, Стояногло набирает 51,93% голосов. За действующего президента Молдавии Майю Санду отдали 48,07% голосов.

По данным ЦИК страны от 21:00 по местному времени (22:00 мск), явка на втором туре выборов составила 54% (около 1,6 млн избирателей).

Во время второго тура не обошлось без сообщений о нарушениях. Так, глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил в Кишинёве заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, и указали на наличие предвыборной агитации и отсутствие пломб на урнах.

Помимо этого, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки для приднестровцев.

Как передавало ИА Регнум, во второй тур выборов в Молдавии прошли действующий президент республики Майя Санду, набравшая в первом туре около 42%, и уволенный после прихода её к власти с поста генпрокурора Александр Стояногло (почти 26% в первом туре).

Санду проводит курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с Россией и Содружеством независимых государств в целом. Стояногло 1 ноября заявил, что он против разрыва отношений со странами СНГ, так как взаимодействие с ними находится в сфере интересов Молдавии.

В день первого тура 20 октября также проходил референдум по вопросу вступления Молдавии в Европейский союз. Согласно официальным данным, в поддержку евроинтеграции проголосовали 50,46%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что доля сторонников вступления Молдавии в ЕС стала более 50% только в последний момент при подсчёте голосов. Она назвала итоги сфальсифицированными.