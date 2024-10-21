Кишинёв, 21 октября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Действующая президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 42,45% голосов, для определения победителя будет проведён второй тур. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 100% протоколов.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Второе место занял кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Именно режим Санду отстранил его от должности генерального прокурора страны.

Оба кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 3 ноября. Санду выступает за сближение с Западом и вступление в Евросоюз, а Стояногло — за укрепление отношений с Россией и СНГ.

Остальные кандидаты выбывают из выборной гонки. Третье место по итогам первого тура занимает лидер фракции «Наша партия» Ренато Усатый (13,79% голосов), четвёртое — экс-глава Гагаузии Ирина Влах (5,38%), пятое — экс-прокурор Виктория Фуртунэ (4,45%), шестое и седьмое — бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику (3,19% и 2,06% соответственно).

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%.

По итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Кандидат Ион Кику обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.