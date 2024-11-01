Кишинёв, 1 ноября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло не поддержит курс действующих властей страны на разрыв отношений с СНГ. Об этом он заявил журналистам.

Privesc.Eu Moldova Александр Стояногло

В интервью ТАСС политик назвал Содружество Независимых Государств важной платформой для диалога и экономического сотрудничества. По словам кандидата в президенты, взаимодействие в рамках СНГ позволяет Молдавии продвигать свои интересы.

Стояногло отметил, что хочет провести встречи с лидерами стран Содружества, чтобы наладить диалог и улучшить связи между Кишинёвом и другими государствами организации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, а Стояногло — 25,98 процента. Они будут участвовать во втором туре выборов, который пройдёт 3 ноября.

20 октября в Молдавии также провели референдум о вступлении страны в ЕС. За поправки в конституцию Молдавии о необратимости курса на присоединение к ЕС на референдуме проголосовало 50,46 процента избирателей, против высказались 49,54 процента.

Ещё в декабре 2023 года глава комиссии по внешней политике и евроинтеграции парламента Молдавии Дойна Герман заявила, что страна окончательно покинет СНГ до конца 2024 года. До этого, в мае 2022 года, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что Кишинёв вправе сам выбирать, оставаться ему в составе СНГ или нет, но выход Молдавии из организации будет иметь негативные последствия для молдавской экономики.