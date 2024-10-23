Москва, 23 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления в Евросоюз, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости/Родион Прока

«Очевидно, что итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против — были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы», — сказала Захарова в ходе брифинга.

В Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%.

Как передавало ИА Регнум, по итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших.

В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Кандидат в президенты Молдавии Ион Кику обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. По его словам, на выборах были замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. Он добавил, что жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.