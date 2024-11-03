Москва, 3 ноября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Россия уже чётко определила и назвала свои условия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 3 ноября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя призыв Турции сохранить «территориальную целостность» Украины.

Petrov Sergey/Global Look Press Глава МИД Турции Хакан Фидан

Он отметил, что подобные призывы поступают от разных иностранных политиков, но президент РФ Владимир Путин уже сформулировал условия для переговоров.

«Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — процитировало Карасина издание Lenta.ru.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к обмену различными мнениями по этому вопросу и открыта для обсуждения этой темы и для переговоров.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Турции Хакан Фидан ранее 3 ноября заявил, что для справедливого урегулирования конфликта на Украине нужно сохранить её «территориальную целостность». Он также отметил особые отношения Анкары с Москвой и Киевом, которые позволяют турецкой стороне выслушивать их предложения. По мнению министра, обе стороны устали от конфликта, и это может создать новую ситуацию в 2025 году.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 ноября указал на то, что Турция заявляет о стремлении стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, но продолжает поставлять Киеву вооружение, которым украинские военные убивают российских бойцов и мирных граждан. Также позиция Анкары вызывает недоумение, отметил министр.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Путиным заявил, что Анкара может способствовать заключению соглашения о прекращении огня на Украине. На следующий день Путин выразил мнение, что полное разрешение конфликта только с помощью посредников вряд ли возможно.

В сентябре президент РФ очередной раз заявил о готовности Москвы к переговорам, если у Киева будет соответствующее желание. Но основой для них должны стать стамбульские договорённости, которые были парафинированы украинской стороной в ходе переговоров в 2022 году.

24 октября Путин рассказал, что Россия получила от Турции новые предложения по переговорам по Украине. Он согласился их рассмотреть, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг все варианты, не дождавшись мнения Москвы.

На следующий день российский лидер подчеркнул, что Москва не допустит никаких разменов для урегулирования конфликта на Украине. Россия также не пойдёт на заморозку конфликта по «корейскому» или «кипрскому» сценарию, добавил он.