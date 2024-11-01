Москва, 1 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Турция заявляет о желании выступить посредником между сторонами в урегулировании конфликта на Украине, но вместе с тем продолжает поставлять киевскому режиму вооружение, что вызывает недоумение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 ноября в интервью турецкой газете Hurriyet.

Иван Шилов ИА Регнум

Он выразил сожаление в связи с тем, что Анкара сотрудничает с Киевом в военно-технической сфере, и подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют турецкое оружие, чтобы убивать российских бойцов и мирных жителей.

«Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — отметил Лавров.

При этом глава МИД добавил, что Москва ценит стремление Анкары помочь урегулировать конфликт. В 2022 году она представила площадку в Стамбуле для переговоров с Киевом, но их сорвали «англосаксы», напомнил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия открыта для разрешения конфликта политическим путём, но нужно не обсуждать временное прекращение огня, а устранить причины кризиса, среди которых расширение НАТО на восток, создание угроз безопасности РФ и ущемление прав русских на Украине. Кроме того, мирное урегулирование не входит в планы Киева, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Астане обсудили ситуацию на Украине. Президент Турции заявил, что Анкара продолжит стремиться к мирному урегулированию конфликта, а также может способствовать подписанию соглашения о прекращении огня.

Путин на следующий день напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. В то же время он считает маловероятным, что мира на Украине получится добиться только с помощью посредников, так как они не имеют необходимых полномочий. При этом РФ приветствует посреднические усилия, которые в том числе предпринимает Турция, добавил президент.

В сентябре российский лидер очередной раз заявил, что Москва готова к переговорам, если Киев этого захочет. В качестве основы для них он предложил стамбульские договорённости, которые были парафинированы, а потом отвергнуты украинской стороной.

25 октября Путин заявил, что Россия не допустит «разменов» в урегулировании конфликта на Украине. Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров, но они не должны идти в ущерб российским интересам.

Лавров 31 октября назвал невозможным вариант завершения конфликта на Украине с «ничейным» результатом. Такой исход не будет соответствовать интересам ни одной из сторон, подчеркнул он.