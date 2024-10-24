Казань, 24 октября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Некоторое время назад Турция сообщила о новых предложениях по мирным переговорам России и Украины, РФ ответила согласием, но на следующий же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров не хочет, заявил 24 октября президент России Владимир Путин.

Алексей Майшев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Москва поблагодарила Турцию за попытку посредничества и призвала её «разобраться со своими клиентами», которые то хотят, то не хотят диалога, отметил президент.

Представители Турции назвали Украину сложным партнёром, рассказал Путин. Поведение руководства киевского режима очень иррационально, отметил он.

Говорить о том, насколько велики шансы на мирное урегулирование, нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от переговоров, подчеркнул президент. Но лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе пресс-конференции Путин также заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, которые исходят из реалий на земле. Также глава государства отметил, что в вопросе о мирных переговорах «мяч на их (Киева. — Прим. ред.) стороне».

Ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

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