Москва, 25 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Никаких «разменов» в урегулировании конфликта на Украине не будет, заявил 25 октября президент России Владимир Путин.

Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

В интервью программе «60 минут» телеканала «Россия-1» глава государства отметил, что Москва готова идти на разумные компромиссы, но на основании реалий, сложившихся на земле.

«Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких «разменов» не будет», — заявил Путин.

В том же интервью президент напомнил, что киевский режим уже дважды инициировал переговоры, а потом отказывался от рассмотрения своих же мирных инициатив. Россия же никогда не отказывалась от возможных переговоров, но договорённости не должны идти в ущерб интересам Москвы, сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 24 октября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани глава государства рассказал, что некоторое время назад власти Турции сообщили о новых предложениях по мирным переговорам Москвы и Киева. Путин отметил, что согласился на диалог, однако на следующий же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что никаких переговоров не хочет.

Говорить о том, насколько велики шансы на мирное урегулирование, нецелесообразно, поскольку Киев уже много раз отказывался от переговоров, подчеркнул президент.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, которые исходят из реалий на земле. Также глава государства отметил, что в вопросе о мирных переговорах «мяч на их (Киева. — Прим. ред.) стороне».

Ранее Путин указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.