Анкара, 3 ноября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что справедливого урегулирования украинского конфликта нужно достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины.

Сергей Карпухин/РИА Новости

«Справедливое разрешение … [конфликта] должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сказал он в интервью газете Hürriyet.

По словам Фидана, у Анкары особенные отношения и с Москвой, и с Киевом, при этом Турция не отказывается их выслушивать.

Глава МИД Турции отметил, что усталость обеих сторон от конфликта может привести к новой ситуации в следующем году.

«Обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте, поиски точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество Анкары и Киева в военно-технической сфере на фоне желания Турции быть посредником в украинском конфликте вызывает недоумение. Он уточнил, что турецкое оружие используется украинскими боевиками для убийства военных российской армии и мирных граждан.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля обсудили ситуацию на Украине. Турецкий лидер тогда заявил, что Анкара продолжит стремиться к мирному урегулированию конфликта, а также может способствовать подписанию соглашения о прекращении огня.

Президент РФ Путин заявил, что Москва не допустит «разменов» в урегулировании конфликта на Украине. Глава государства добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но они не должны идти в ущерб её интересам.