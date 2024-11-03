Москва, 3 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Бойцы российской армии в ходе проведения специальной военной операции освободили населённый пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Вишневое», — сообщил он на брифинге.

Также отряды центральной группировки отразили 10 контратак украинских штурмовиков. Кроме того, они нанесли удары по живой силе и технике шести бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлении в течение суток превысили 500 бойцов. Также российские подразделения уничтожили танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также произведенные в США БТР М113, бронемашину MaxxPro и артиллерийское орудие М119.

Общие суточные потери ВСУ на всех направлениях превысили 1,6 тыс. военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября бойцы Вооружённых сил РФ освободили посёлок Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области. В российских спецслужбах сообщили, что взятие под контроль Кураховки даст возможность усилить давление на силы украинской армии, которые удерживают Курахово.

1 ноября ВС России освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в ДНР. 31 октября украинские войска были выбиты из посёлка Ясная Поляна в Донбассе.