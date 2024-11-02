Донецк, 2 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Освобождение Вооружёнными силами России населённого пункта Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР) даст им возможность нарастить давление на группировку украинских боевиков в Курахово. Об этом 2 ноября рассказали в российских силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

Как отметил представитель силовых структур, освобождение Кураховки является стратегически важным для продолжения продвижения на Курахово с восточного направления.

«Теперь давление на группировку противника [в городе] будет сильнее», — привел его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 ноября российские военные освободили посёлок Кураховка в ДНР. Группировка войск «Центр» армии России также на этом направлении за сутки успешно отразила пять контратак украинских боевиков, нанеся удары по живой силе и технике противника у Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы в ДНР.

Ранее в этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что армия России подошла к ближайшему пригороду временно оккупированного ВСУ города Курахово. По его словам, ВС РФ продолжают развивать успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.