Москва, 3 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки в зоне спецоперации потеряли свыше 1,6 тыс. бойцов. Об этом 3 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Подразделения войсковой группировки «Юг» ликвидировали больше 520 украинских военных, «Центр» — свыше 500, «Запад» — до 460, «Восток» — до 105, «Днепр» — до 60, «Север» — более 30.

В зоне ответственности Южной группировки войск были отражены четыре контратаки подразделений 33-й механизированной украинской бригады. Военные группировки «Запад» уничтожили три склада боеприпасов.

Подразделения Центральной группировки отразили 10 контратак формирований 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-йегерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Украинские войска лишились танка, британского бронетранспортера Spartan, боевой бронемашины «Казак» и другой техники. Военные группировки «Днепр» уничтожили два украинских автомобиля и склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября российские военные поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на станции погрузки. Также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Два дня назад ВС России нанесли высокоточный удар по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ. Также были поражены цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.