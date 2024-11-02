Москва, 2 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Першотравневое в Харьковской области. Об этом 2 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате успешных наступательных действий группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Першотравневое Харьковской области», — рассказал он.

Конашенков утончил, что российские войска также нанесли удары по позициям украинских формирований у Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, в районах Стельмаховки и Надии в Луганской Народной Республике, а также в Серебрянском лесничестве, отразив одну контратаку противника.

За сутки украинская армия потеряла на этом направлении до 470 бойцов, танк, два американских бронетранспортёра М113, четыре автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу М198 производства США, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, британское орудие L-119 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», также были уничтожены два склада боеприпасов добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 ноября армия России освободила населённый пункт Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). За сутки российские военные на этом направлении также отразили пять контратак украинских войск.

Российские военные 1 ноября освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в ДНР. Освобождение было осуществлено военными группировок войск «Восток» и Центр» ВС России.

Армия России 31 октября освободила населённый пункт Ясная Поляна в ДНР. Российская группировка «Восток» также нанесла удары по позициям украинских войск около Великой Новосёлки и Раздольного в ДНР и отразила одну контратаку противника.