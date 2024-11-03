Кишинёв, 3 ноября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В Молдавии на выборах президента во втором туре явка превысила 33%, сообщила 3 ноября Центральная избирательная комиссия республики.

Михаил Терещенко/ТАСС

Таким образом, треть избирателей уже проголосовала на выборах. К настоящему моменту проголосовали 986 тыс. человек.

Женщины голосуют чуть более активно. В возрастных категориях наибольшую активность проявляют люди 56–65 лет, а также граждане более старшего возраста.

Ранее ЦИК Молдавии объявил второй тур президентских выборов состоявшимся. На тот момент проголосовали 20% избирателей, то есть минимальный порог был преодолён.

Глава молдавской общественной организации Promo-LEX Николай Панфил на брифинге в Кишинёве заявил, что в день второго тура на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие: 51 связано с техническими проблемами при регистрации, ещё 25 — с повреждениями и взломами урн для голосования и с отсутствием пломб на них.

Как сообщало ИА Регнум, первый тур президентских выборов в Молдавии прошёл 20 октября. Явка составила 51,68%. При этом ни один из кандидатов в президенты не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%). За действующего президента республики Майю Санду проголосовали 42,45%, за её основного оппонента экс-генпрокурора Александра Стояногло — 25,95%. Два этих кандидата вышли во второй тур.

Одновременно с первым туром в Молдавии проходил референдум о вступлении страны в Европейский союз. Молдавский ЦИК 25 октября сообщил, что за проголосовали 749 719, против — 739 155 избирателей. Конституционный суд республики утвердил итоги референдума и разрешил внести в основной закон страны пункт о необратимости европейского курса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Молдавии в фальсификации итогов референдума. Она заявила, что 50,46% за и 49,54% против были обеспечены в последний момент.