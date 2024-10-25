Молдавия, 25 октября, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты прошедшего 20 октября референдума о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). Соответствующее решение было принято на заседании, которое транслировала пресс-служба ведомства.

EPA/DUMITRU DORU/TASS

«Явка на конституционном референдуме соответствовала необходимым условиям. За проголосовали 749 719 избирателей, против — 739 155 голосов», — зачитала проект постановления председатель ЦИК Молдавии Анжелика Караман, добавив, что всего действительными были признаны 1 488 874 бюллетеней.

Далее постановление направят на утверждение в Конституционный суд.

В Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%.

Как передавало ИА Регнум, по итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших.

23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз.

Утверждения о том, что Россия якобы пытается повлиять на ситуацию в Молдавии, не соответствуют действительности, а вот «труднообъяснимые изменения» в динамике подсчёта голосов в ходе референдума о присоединении Молдавии к ЕС видны невооружённым глазом, заявил 25 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.