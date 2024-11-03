Молдавия, 3 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Количество граждан Молдавии, проголосовавших 3 ноября в ходе второго тура выборов президента страны, превысило 20%, которые необходимы, чтобы признать выборы состоявшимися. Соответствующие данные публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики на сайте.

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

На момент написания новости явка превысила 24%. На выборах проголосовали более 680 тыс. граждан.

Президентские выборы стартовали в Молдавии в 07:00 (08:00 мск) и будут идти до 21:00 (22:00 мск). В стране работает 2219 избирательных участков, а также 231 участок за рубежом, при этом в России — только два.

Как передавало ИА Регнум, во второй тур выборов в Молдавии прошли действующий президент республики Майя Санду, набравшая в первом туре около 42%, и уволенный после прихода её к власти с поста генпрокурора Александр Стояногло (почти 26% в первом туре).

Санду проводит курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с Россией и Содружеством независимых государств в целом. Стояногло 1 ноября заявил, что он против разрыва отношений со странами СНГ, так как взаимодействие с ними — в интересах Молдавии.

В день первого тура 20 октября также проходил референдум по вопросу вступления Молдавии в ЕС. Согласно официальным данным, «за» проголосовали 50,46%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что доля сторонников евроинтеграции стала более 50% только в последний момент при подсчёте голосов. Она назвала итоги сфальсифицированными.

Руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 22 октября заявил, что оппозиция может вывести на улицы людей, чтобы отстоять реальные результаты голосования. Он также не исключил, что молдавские власти привлекут для разгона протестующих румынских силовиков, так как сами не будут справляться.