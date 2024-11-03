Кишинёв, 3 ноября, 2024, 04:04 — ИА Регнум. В Молдавии 3 ноября начинается второй тур выборов президента страны. Первые избирательные участки откроются в 7:00 утра (8:00 мск).

Иван Шилов ИА Регнум Молдавия выборы

Всего в Молдавии и зарубежных государствах будут открыты 2219 избирательных участков. Подсчёт голосов начнётся в 21:00 (22:00 мск) после закрытия всех участков.

За пост главы государства во втором туре голосования поборются действующий президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает партия PAS («Действие и солидарность»), и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого выдвинула на пост лидера Молдавии оппозиционная Партия социалистов. Первый тур голосования состоялся 20 октября. Майя Санду набрала 42,49% голосов, Александр Стояногло — 25,95%. Санду выступает за сближение с Западом и вступление в Евросоюз, а Стояногло — за укрепление отношений с Россией и СНГ.

За ходом голосования будут вести наблюдение миссия ОБСЕ (БДИПЧ), миссия ENEMO (организация, признанная в РФ нежелательной) и ряд других международных организаций. ЦИК Молдавии аккредитовал для наблюдения за выборами более 1500 национальных и международных наблюдателей.

Как передавало ИА Регнум, первый этап выборов прошёл 20 октября. Тогда, помимо выборов президента, состоялся референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). На нём 50,35% жителей поддержали поправки в конституцию с целью присоединения к ЕС. 31 октября Конституционный суд страны утвердил его итоги.

Против вступления Молдавии в Евросоюз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 октября заявила, что действующие власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума по вопросу вступления страны в ЕС. В связи с этим дипломат обратила внимание на то, что итоговые показатели голосования в республике были обеспечены в последний момент.