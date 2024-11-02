Москва, 2 ноября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Правоохранители установили преступники, передавших оружие непосредственным исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 2 ноября сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Установлены преступники, которые вооружили исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл». По данным источника 112, все они — члены «баталхаджинской» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двоих фигурантов арестовали и одного объявили в розыск. Ещё один из преступников был ликвидирован, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Он находился в федеральном розыске за другое преступление.

По информации источника, террористы в течение долгого времени искали оружие и боеприпасы для совершения теракта в «Крокусе» и в итоге вышли на членов этой группировки, передавших им вооружение в ингушском селе Сурхахи.

Также сотрудники спецслужб проверяют причастность к теракту в «Крокусе» членов этой террористической группировки, скрывающихся на Украине и в Турции — Ильяса и Адама Белхароевых. При этом первого из них заочно обвинили в терроризме и контрабанде оружия, из которого были убиты глава Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

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