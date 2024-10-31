Вашингтон, 31 октября, 2024, 23:36 — ИА Регнум. США полагают, что якобы находящиеся в России военные Корейской Народно-Демократической Республики в ближайшее время могут принять участие в боевых действиях против украинских войск. Такое заявление прозвучало 31 октября в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне, на которой присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и их коллеги из Южной Кореи.

РИА Новости/Илья Питалев

По мнению американской стороны, на территории России якобы находятся порядка десяти тысяч военнослужащих КНДР, около восьми тысяч из числа которых — в Курской области. Также утверждается, что военные КНДР якобы проходят в РФ обучение, в том числе артиллерийскому делу и управлению БПЛА.

«Мы ещё не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских сил, но ожидаем, что это произойдёт в ближайшие дни», — приводит слова Блинкена агентство Reuters.

При этом ни Остин, ни Блинкен не уточнили, идёт ли речь о непосредственном или косвенном участии военных КНДР в боевых действиях, и не предоставили каких-либо существенных доказательств таких утверждений.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который должен стать основой отношений двух стран на долгий период и подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Тогда же глава российского государства подчёркивал, что в использовании военных из КНДР в ходе специальной военной операции нет никакой необходимости.

23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». 31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности является суверенным правом и КНДР, и Российской Федерации, которое не должно никого заботить.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации 30 октября подчеркнул, что западные союзники киевского режима, в том числе США, распространяя откровенную дезинформацию о якобы присутствии в РФ военных КНДР и созвав по этому поводу заседание органа всемирной организации, пробили «очередное дно» в попытках отвлечь внимание от существующих проблем, представляющих угрозу международному миру и безопасности. Он также заметил, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву, и обвинил США и их союзников в попытке навязать всему миру логику о недопустимости оказания помощи России.