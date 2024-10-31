Москва, 31 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Сотрудничество с Северной Кореей в области безопасности является суверенным правом Российской Федерации. Об этом 31 октября на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена

«Мы остаемся привержены тому договору, который мы подписали. Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России — развивать отношения, будучи соседними государствами», — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь президента РФ отказался отвечать на вопрос журналистов о том, оказывает ли Москва Пхеньяну помощь в области ракетных технологий. По словам Пескова, данная информация является «специализированной» и должна быть уточнена в Министерстве обороны.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, запущенная КНДР ракета относится к классу межконтинентальных баллистических снарядов. Снаряд пролетел тысячу километров и упал в Японском море через 86 минут после старта. Максимальная высота, на которую поднималась эта ракета, составила 7 тысяч километров. Высота и продолжительности полёта стали наибольшими за всё время.

19 июня президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве между Москвой и Пхеньяном. 24 октября Госдума ратифицировала документ. Дмитрий Песков подчёркивал, что данное соглашение подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.