Минск, 31 октября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в 2022 году с ним созванивались генералы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и просили убедить российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия, чтобы у них была возможность сдаться в плен.

Александр Щербак/ТАСС

Глава государства сообщил об этом в четверг, 31 октября, на II Минской международной конференции по евразийской безопасности в Минске. По его словам, генералы звонили, когда российская армия подошла к Киеву. В то время папа Римский и западные страны просили Россию остановить наступление и отвести войска от украинской столицы.

«В Киеве войска были. Захват столицы — это крест. Что, военные в России этого не понимали? Понимали. Ещё раз поверили [Западу]. И какой результат? Мы видим», — отметил Лукашенко.

Он напомнил, что Россия отвела войска от Киева, но Запад после этого отказался договариваться. Белорусский лидер также назвал опасной ситуацию на Украине, так как Киев пытается втянуть в конфликт НАТО. Эскалация не выгодна ни России, ни Белоруссии, ни другим странам Евразии, подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский ставит личные интересы выше национальных и это мешает перемирию. Лукашенко также заявил, что союзники Украины осознают её неспособность победить Россию на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, Путин 14 июня рассказал, что российская армия не планировала штурмовать Киев в 2022 году. Она находилась там, чтобы подтолкнуть украинское руководство к переговорам. Спецоперацию на Украине начали для принуждения её к миру, прекращения войны против Донбасса и решения вопросов безопасности. Президент напомнил, что Киев отверг все предложения по мирному урегулированию конфликта.

Путин также назвал одним из условий для переговоров Москвы и Киева отказ Украины от планов вступить в НАТО. Кроме того, киевский режим должен вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году.

Российский лидер 24 октября заявил, что турецкие власти предложили рассмотреть новые условия о переговорах между Россией и Украиной. Москва согласилась, но Киев отказался. После чего в Анкаре назвали украинскую сторону сложным партнёром.

25 октября Путин отметил, что Москва готова к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине, но исход переговоров должен быть в пользу России и учитывать реалии, сложившиеся на поле боя. Никаких «разменов» не будет, подчеркнул он.