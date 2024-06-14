Москва, 14 июня, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Российские войска, подошедшие к Киеву в 2022 году, не планировали штурмовать город, их направили туда, чтобы подтолкнуть украинское руководство к переговорам, заявил 14 июня президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», — подчеркнул он.

Путин объяснил, что Россия начала спецоперацию для принуждения Украины к миру, чтобы Киев прекратил войну против Донбасса. Кроме того, потребовались действия для решения вопросов безопасности, вставших перед Россией.

Глава государства также указал на то, что украинская сторона отвергла все предложения по мирному урегулированию конфликта. Россия предлагала различные компромиссы, чтобы добиться соблюдения законных интересов жителей Донбасса, но Киев по указке Запада отказался от пути к миру.

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При этом сначала удалось выйти на договорённости, которые устраивали и Москву, и Киев, а глава украинской делегации парафировал мирное соглашение, напомнил Путин. Это значит, что положения договора, предусматривающие нейтралитет Украины и гарантии безопасности для неё, устраивали руководство страны, отметил российский лидер. Киев согласился ограничить численность армии, не размещать иностранный контингент в стране и в том числе на проведение денацификации, пояснил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 июня 2023 года показал проект договора о мирном урегулировании на Украине, подписанный украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле. Президент сообщил, что соглашение включает положения о нейтралитете Украины и гарантиях её безопасности, а Киев сначала согласился на них, но потом отказался от договорённостей.

17 мая Путин очередной раз напомнил, что Россия готова к переговорам по Украине, но после обмана во время стамбульских переговоров необходимо понять, кому и в какой степени можно доверять. Он напомнил, что Москва отвела войска от Киева в марте 2022 года по просьбе Запада, но её обманули.