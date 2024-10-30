Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 октября заявила о ликвидации заместителя командира элитного спецподразделения «Радван» Мустафы Ахмада Шахади шиитского военнизированного движения «Хезболла».

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе удара, организованного разведкой Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ уничтожила Мустафу Ахмада Шахади, заместителя командующего силами «Радвана» «Хезболлы» в районе Набатии», — сообщили в израильском военном ведомстве.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что Шахади причастен к многочисленным атакам на Израиль и к реализации плана «Хезболлы» по захвату приграничных с Ливаном районов. С 2012 по 2017 год он отвечал за операции «Радвана» во время боевых действий в Сирии.

новость дополняется