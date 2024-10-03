Тель-Авив, Израиль, 3 октября, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о потерях впервые с начала военной операции на юге Ливана против формирований шиитского движения «Хезболла». Об этом 2 октября сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

ИА Регнум «Хезболла», армия Израиля

«Армия обороны Израиля объявила о первых погибших в ходе наземной операции Израиля в Ливане… Восемь солдат были убиты во время боёв с боевиками «Хезболлы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шестеро из них — члены элитного подразделения спецназа «Эгоз» израильской армии — погибли в ходе боевых действий в районе одной из деревень на юге Ливана. Тогда же серьёзные ранения получили ещё пять военнослужащих, в том числе один офицер.

В ходе другого инцидента на юге Ливана погибли два военнослужащих, входивших в состав разведывательного подразделения бригады «Голани».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале проведения ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана с задействованием ВВС и артиллерии. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы». Позднее ЦАХАЛ объявила о мобилизации четырёх резервных бригад для выполнения задач на северном направлении.

2 октября «Хезболла» впервые сообщила о боестолкновении с израильскими пехотными подразделениями в районе населённого пункта Одайсе на юге Ливана. Позднее в тот же день движение заявило об уничтожении трёх израильских основных боевых танков Merkava на юге Ливана. Согласно заявлению пресс-службы «Хезболлы», боевые машины уничтожены управляемыми ракетами.