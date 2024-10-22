Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. В ЦАХАЛ официально заявили о ликвидации нового руководителя исполнительного совета шиитской организации «Хезболла» 60-летнего Хашема Сафи ад-Дина. Он считался основным претендентом на пост генсекретаря движения после убийства его прежнего многолетнего лидера Хасана Насраллы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Global Look Press

«В результате удара, нанесённого около трёх недель назад, Хашем Сафи ад-Дин и начальник разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Али аз-Зейма были убиты в Дахия в Бейруте вместе с другими командирами движения», — заверили в ЦАХАЛ.

Саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что 22 октября сотрудники службы гражданской обороны Ливана обнаружили тело Хашема Сафи ад-Дина в ходе разбора завалов на окраине Бейрута. Вместе с ним были найдены и тела ещё 23 человек.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ ликвидировала Хашема Сафи ад-Дина, который был преемником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил 8 октября Биньямин Нетаньяху. Также были уничтожены тысячи террористов. На данный момент «Хезболла» слабее, чем когда-либо «за многие годы», добавил он.

Отряды «Хезболлы» атаковали населённые пункты на севере Израиля, где сосредоточились войска, принимающие участие в наземной операции на территории Ливана. Ракетные удары нанесены по скоплению сил и боевой техники ЦАХАЛ в поселениях Абирим, Авивим, Дишон, Зарит и Эвен-Менахем в Западной Галилее. В израильской армии зафиксированы потери.

В Израиле 22 октября подтвердили, что беспилотник «Хезболлы», который был запущен 19 октября из Ливана, напрямую поразил резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

19 октября ИА Регнум передавало, что движение «Хезболла» с помощью беспилотника атаковало резиденцию премьер-министра Израиля, в результате чего никто не пострадал. Ещё два беспилотника были сбиты после объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве.