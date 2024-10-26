Москва, 26 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом этой страны, подвергшейся очередной израильской агрессии, заявила 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дмитрий Зеленин/ТАСС Дым от ударов израильских ВВС по южной окраине Бейрута

Ранее сообщалось, что при атаке ВВС Израиля на гостиничную резиденцию в городе Хасбайя на юге Ливана погибли трое журналистов, в том числе двое сотрудников телеканала «Аль-Маядин» (Al Mayadeen). Удар был нанесён по зданию, где находились съёмочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов.

«Предельно очевидно, что телеканал «Аль-Маядин» и его сотрудники являются объектом целенаправленных атак. Это является ещё одним наглядным примером стремления израильских военных любой ценой, не гнушаясь никакими средствами и методами, искоренить любые источники альтернативных точек зрения на происходящие в регионе события», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Только на юге Ливана, по предварительным данным, счёт убитых за последний год журналистов идёт на десятки, а с начала военной операции Израиля в секторе Газа при исполнении своего профессионального долга погибли около 140 сотрудников СМИ, подчеркнула Захарова.

Она также выразила соболезнования родственникам погибших журналистов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября армия Израиля объявила о начале наземной операции «Стрелы севера» в приграничных районах на юге Ливана с целью уничтожения объектов шиитского движения «Хезболла». В этот же день были нанесены удары по столице Ливана — Бейруту и его пригородам. «Хезболла» начала наносить по Израилю ответные удары.

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны, отметил 24 октября президент России Владимир Путин. Урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины, подчеркнул он.

Утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.