Бейрут, 30 октября, 2024, 05:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 82 человека погибли в результате израильских атак в Ливане в течение суток 28 октября, что является самым большим числом жертв с 30 сентября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что количество пострадавших за 24 часа, о котором известно властям, составляет 180.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 октября стало известно, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по более чем 10 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана. Сразу после атаки минздрав арабской республики проинформировал о как минимум 60 жертвах.

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом этой страны, которая подверглась агрессии со стороны Израиля.

Израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана в ночь на 1 октября. Израиль заявил, что хочет уничтожить объекты ливанской шиитской организации «Хезболла» и приступил к нанесению ударов по по городам республики, в том числе по Бейруту. «Хезболла» в ответ начала наносить удары по израильской территории.