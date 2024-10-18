Москва, 18 октября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Советский и российский актёр и кинорежиссёр, народный артист России Василий Ливанов вызвал себе скорую помощь из-за риска четвёртого инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Максим Блинов/РИА Новости Василий Ливанов

«Актёр «Шерлока» Василий Ливанов вызвал скорую из-за риска четвёртого инсульта. Медики поставили предварительный диагноз — поражение сосудов головного мозга», — говорится в сообщении.

По информации источника, 17 октября 89-летний Ливанов пожаловался на низкое давление и слабость и прибывшая по вызову бригада скорой помощи оказала ему первую помощь. При этом состояние мужчины не угрожало его жизни, из-за чего актёр отказался от госпитализации, оставшись дома на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА Регнум, состояние актёра ухудшилось 29 сентября и 1 октября его госпитализировали с инсультом. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что народному артисту России провели ангиографию и удалили тромб. Уточнялось, что у Ливанова был уже третий инфаркт мозга.

В ходе операции 5 октября у Ливанова произошла остановка сердца, 13 октября у актёра загноилась рана после хирургического вмешательства. Сын актёра Борис Ливанов 15 октября рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.