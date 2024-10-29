Стокгольм, 29 октября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Швеция приостановит всё прямое сотрудничество с властями Грузии в связи с прошедшими парламентскими выборами, которые завершились победой на выборах правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 29 октября заявил шведский министр внешней торговли Беньямин Доуса.

(сс) Baviere / Stockholm. På Saltsjön

«Речь идёт в том числе о сотрудничестве между налоговыми органами, которое мы считаем нецелесообразным в нынешних обстоятельствах», — пояснил Доуса в интервью газете Dagens Nyheter.

При этом он допустил возобновление сотрудничества, если Грузия вновь «приблизится» к ЕС. Однако сейчас, по его мнению, это представляется маловероятным.

Доуса отдельно подчеркнул, что, несмотря на прекращение сотрудничества, Швеция до конца 2024 года выделит более €2 млн на поддержку институтов гражданского общества в Грузии.

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. «Грузинская мечта» набрала почти 53,93% голосов. Правящая партия сможет единолично формировать правительство. Явка составила 58,94%. ЦИК республики официально признал выборы состоявшимися.

Несколько оппозиционных партий и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали итоги выборов. При этом один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила о начале проведении протестных акций в республике.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступили с критикой того, как проходили выборы. Они призвали власти республики тщательно расследовать все сообщения о нарушениях в ходе голосования. При этом политики не назвали выборы недействительными и не заявляли о фальсификациях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер предупредил, что Грузию ждут «последствия» из-за нарушений, которые якобы имели место на выборах в грузинский парламент, а также если Тбилиси сохранит прежний политический курс.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что прошедшие выборы не позволили Грузии стать «второй Украиной». 29 октября он поздравил главу правительства ГрузииИраклия Кобахидзе с уверенной победой его партии.