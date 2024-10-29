Тбилиси, 29 октября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Состоявшиеся в Грузии парламентские выборы не позволили республике стать «второй Украиной». Об этом 29 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

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Орбан поздравил Кобахидзе с победой его партии на выборах в парламент Грузии, отметив, что оценка венгерских наблюдателей на них была положительной.

«Приветствуем, что грузинский народ выбрал мир, а правительство, в условиях стремления к европейской интеграции, не позволило стране превратиться во вторую Украину», — сказал он.

Глава венгерского правительства добавил, что в Евросоюзе будут продолжаться споры вокруг результатов выборов в парламенте Грузии, однако республике не стоит обращать на это серьёзного внимания.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы и по итогам обработки бюллетеней правящая в стране партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов.

Несколько оппозиционных партий и президент Грузии Саломе Зурабишвилине признали итоги выборов. При этом один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила о начале проведении протестных акций в республике.

Орбан 29 октября поздравил главу правительства Грузии с состоявшимися в стране демократическими и свободными выборами в парламент. По его словам, никто не должен называть эти выборы недемократическими.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 29 октября заявил, что власти Евросоюза разочарованы результатами парламентских выборов в Грузии. По его словам, Брюссель собрался установить в республике другое правительство.