Тбилиси, 29 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Власти Европейского союза разочарованы результатами парламентских выборов в Грузии, потому что хотели установить в республике другое правительство. Об этом 29 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который находится в Тбилиси вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

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«Очевидно, что в Брюсселе и в европейских либеральных кругах возникло огромное разочарование, потому что они ожидали, что если они назначат здесь правительство, назначат политических деятелей, то грузинский народ с радостью изберёт их. Но этого не произошло», — привело его слова ТАСС.

Сийярто также назвал позорным то, что теперь силы, пытавшиеся навязать Грузии свою волю, не признают результаты голосования и этим отказывают грузинскому народу в праве самостоятельно принимать решения о собственном будущем. По словам главы МИД Венгрии, властям ЕС пора привыкнуть к тому, что правительства ряда государств назначает не Брюссель.

Он также обвинил политиков Запада в лицемерии, двойных стандартах и предвзятости в оценке результатов выборов в парламент Грузии, на которых ранее одержала победу правящая в стране партия «Грузинская мечта».

«Международные организации и министры иностранных дел из стран Северной и Западной Европы выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть, кто более жёстко заявит о крахе демократии. С другой стороны, когда побеждает какая-нибудь либеральная партия, демократия в данной стране якобы вновь оказывается на высоте. Мы видели это во многих европейских странах, и в отношении Грузии мы видим то же самое», — добавил Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы и по итогам обработки бюллетеней правящая в стране партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. Это позволит ей единолично формировать правительство.

Несколько оппозиционных партий и выступающая на их стороне президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали итоги выборов. Один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария объявила о проведении акций протеста в стране.

Орбан 29 октября поздравил главу правительства Грузии Ираклия Кобахидзе с прошедшими в стране демократическими и свободными выборами. Венгерский премьер-министр подчеркнул, что никто не должен называть состоявшиеся в республике парламентские выборы недемократическими.

Позднее в этот же день президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Зурабишвили нет доказательств российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии. При этом он добавил, что Россия якобы поддерживает правящую в стране партию «Грузинская мечта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 октября назвал отвратительными и противоречащими международным нормам менторские заявления западных политиков в отношении Грузии. По его словам, Запад фактически выдвигает ультиматумы нынешнему грузинскому руководству.