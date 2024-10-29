Москва, 29 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Менторские заявления западных политиков в отношении Грузии противоречат международным нормам и являются отвратительными. Такое мнение высказал 29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, и должны быть прекращены», — сказал Песков.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия, в свою очередь, не имеет ни права, ни желания, ни намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. На них с результатом около 54% победила партия «Грузинская мечта», которая находится у власти с 2012 года.

Оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования, обвинив власти страны в фальсификациях. Президент страны Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию. Она заявила, что тоже не признаёт итоги выборов, и обвинила правительство в «тотальной фальсификации» итогов голосования. В тот же день спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента в причастности к организации массовых протестов и провокаций.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступили с критикой того, как проходили выборы в парламент Грузии. Они призвали власти республики тщательно расследовать все сообщения о нарушениях в ходе голосования. При этом политики не назвали выборы недействительными и не заявляли о фальсификациях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер предупредил, что Грузию ждут «последствия» из-за нарушений, которые якобы имели место на выборах в грузинский парламент, а также если Тбилиси сохранит прежний политический курс.