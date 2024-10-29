Вашингтон, 29 октября, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен 29 октября проведёт закрытую встречу с руководителем офиса главы киевского режима Андреем Ермаком, следует из расписания Госдепартамента США.

Официальное интернет-представительство главы режима Киева Андрей Ермак

На своём сайте ведомство уточнило, что переговоры должны начаться в 14:30 по восточному времени США (21:30 мск). Мероприятие пройдёт в офисе Блинкена.

Подробности, которые хотят обсудить участники беседы, не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы». Первым пунктом документа является приглашение Украины в НАТО. Кроме того, «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» ВСУ и перенос боевых действий «на территорию РФ», а также «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что глава киевского режима продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что киевский режим подготовил секретные положения к «плану победы» с помощью США. Политик пояснил, что Киев не может самостоятельно составить перечень военных объектов на территории России, а у Вашингтона он есть.

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что глава киевского режима утратил доверие Запада, когда представил свой «план победы». Он также считает, что это также негативно сказалось на отношении западных стран к украинским властям.