Москва, 17 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом 17 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока [НАТО] и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями», — сказал Песков.

По его словам, озвучив план, украинский политик показал, что ранее Североатлантический альянс был вовлечён в конфликт не напрямую, а теперь нужно официально подтвердить участие западных сил. Подобные действия киевского режима недальновидны, безрассудны и нелогичный с учётом положения Украины в конфликте.

При этом, по утверждению Пескова, реакция европейских стран — участниц НАТО показывает, что те не рады слышать такие неуёмные предложения Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом он отметил, что решения относительно геополитической ситуации не должны приниматься за спиной Киева.

Заявление немецкого политика прозвучало после того, как Зеленский озвучил украинский «план победы». Его первым пунктом стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, и пятым — использование ВСУ для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в тот же день отметил, что о полной поддержке «плана победы» Зеленского говорить рано. Состоится диалог за закрытыми дверями, и не возможно утверждать, что альянс полностью поддерживает все пункты, подчеркнул он.

Песков заявил, что за так называемым мирным планом Зеленского стоит намерение воевать до последнего украинца.