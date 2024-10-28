Лондон, 28 октября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил доверие Запада, когда представил свой «план победы». Об этом заявил британский аналитик военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Владимир Зеленский

«После ужасного раскрытия его «плана победы» везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому», — отметил он 27 октября.

Меркурис добавил, что это также негативно сказалось на отношении западных стран к Киеву.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский представил свой «план победы» 16 октября. Первым пунктом в нём стало требование пригласить Украину в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в тот же день заявил, что блок пока не может поддержать все пункты этого плана.

Бразильский журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что западные страны не поддержат «план победы» Зеленского, так как он в том числе предусматривает удары натовским оружием вглубь России, а никто не хочет начала третьей мировой войны. Он также назвал действия украинского лидера «пиар-акцией».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Зеленский своим «планом победы» пытается сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России. Министр подчеркнул, что Москва не примет никакого варианта, который предусматривает сохранение условий использования Украины для создания прямых угроз российской стороне.