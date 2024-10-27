Киев, 27 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Подготовить секретные положения к так называемому «плану победы» главы киевского режима Владимира Зеленского помогали американские власти. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Николай Азаров

«Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому «плану победы»? США», ― написал Азаров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Киев сам неспособен составить перечень военных объектов на территории России, а у Вашингтона он есть. Азаров отметил, что США пользуются спутниковой сетью, способной вести наблюдение в режиме реального времени.

Бывший украинский премьер считает, что оглашение Зеленским своего «плана победы» является своеобразным ультиматумом Москве со стороны Вашингтона.

«Если вы не пойдёте нам навстречу, ситуация будет развиваться таким путём», — пояснил Азаров.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Власти США считают, что представленный «план победы» обречён на провал. Однако, как заявил американский чиновник, они не говорят об этом напрямую.

В «плане победы» Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия не примет никакого варианта, при котором Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что глава киевского режима продвигает не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией. Представитель Кремля назвал намерения Киева недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.