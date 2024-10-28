Москва, 28 октября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА над территорией Курской области, шесть БПЛА над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа пресечена в период с 18:30 до 19:30 мск.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников в Липецкой области в период с 16:00 до 16:45 мск.

Российские средства ПВО сбили над территорией Орловской области шесть украинских беспилотников. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы прибыли на места происшествий.

Беспилотник ВСУ 28 октября атаковал многоквартирный дом в Белгороде. На шести этажах были повреждены окна, балконы и фасад. Никто из жителей не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября дежурными силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон. 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.