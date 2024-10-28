Москва, 28 октября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников в Липецкой области. Об этом 28 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа пресечена в период с 16:00 до 16:45 мск.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября российские средства ПВО сбили над территорией Орловской области шесть украинских беспилотников. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы прибыли на места происшествий.

28 октября беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. На шести этажах были повреждены окна, балконы и фасад. Никто из жителей не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября дежурными силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон. 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.