Орел, 28 октября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Орловской области шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 октября сообщил глава региона Андрей Клычков.

Ali Hashisho / Globallookpress.com

«Продолжаются воздушные атаки на Орловскую область — шесть вражеских БПЛА сбиты нашими средствами ПВО», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, предварительно, повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы прибыли на места происшествий.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября беспилотник украинской армии атаковал многоквартирный дом в Белгороде. На шести этажах были повреждены окна, балконы и фасад. Никто из жителей не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября дежурными силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон. 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.