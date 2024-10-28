Средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ в небе над Орловской областью
Орел, 28 октября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Орловской области шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 октября сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Продолжаются воздушные атаки на Орловскую область — шесть вражеских БПЛА сбиты нашими средствами ПВО», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, предварительно, повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы прибыли на места происшествий.
Как сообщало ИА Регнум, 28 октября беспилотник украинской армии атаковал многоквартирный дом в Белгороде. На шести этажах были повреждены окна, балконы и фасад. Никто из жителей не пострадал.
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября дежурными силами ПВО был уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон. 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.