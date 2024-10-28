Москва, 28 октября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В ночь на 28 октября при попытке киевского преступного режима совершить атаки на объекты на российской территории дежурными силами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

Nasa.gov Взрыв дрона

По информации военного ведомства, 13 беспилотников самолётного типа перехвачены над Белгородской областью, шесть — над Брянской, один БПЛА уничтожен в Воронежской области и один — над территорией Курской.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы ночью 28 октября были слышны в Харькове на востоке Украины. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Киевские боевики применяют западные технологии для атак на Энергодар, заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз. ВСУ используют современное оборудование, системы наведения и корректировки, которые позволяют наносить удары по городу.

Экипажи танков 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав группировки «Юг», опираясь на свой опыт, полученный в зоне специальной военной операции, разработали устройство для защиты от FPV-дронов. Оно представляет собой конструкцию с необычным внешним видом, напоминающим молодёжную прическу из сплетённых косичек.