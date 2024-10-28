Белгород, 28 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Беспилотник украинской армии атаковал многоквартирный дом в Белгороде, заявил 28 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он отметил, что пострадавших, согласно предварительной информации, нет.

«В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Окончательной информации о последствиях атаки пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 13 БПЛА самолётного типа. Всего над территорией РФ был сбит 21 дрон ВСУ.

Гладков со своей стороны сообщил, что над Белгородом было сбито шесть дронов, в Белгородском районе ВСУ запустили по населённым пунктам три беспилотника, в Борисовском районе — два дрона, в Валуйках — три БПЛА, один из которых был сбит. Также ВСУ атаковали беспилотниками Грайворон, Краснояружский район, Старый Оскол, Шебекино и Яковлевский муниципальный округ.