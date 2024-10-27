Брянск, 27 октября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:30 до 19:30 уничтожили 26 беспилотников ВСУ самолётного типа над территорией трёх российских регионов, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Александр Полегенько/ТАСС

Дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской и Курской областями.

«Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 октября пресс-служба военного ведомства сообщала, что в минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 172 беспилотника ВСУ самолётного типа, а также три реактивных снаряда HIMARS, управляемую авиационную бомбу Hammer и переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200.

Утром 27 октября пресс-служба Минобороны информировала о сбитии за ночь более 50 украинских беспилотников самолётного типа над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Наиболее массированным атакам подверглись Тамбовская и Белгородская области, там уничтожили 18 и 16 БПЛА соответственно. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три над Воронежской и один над Курской.

Позднее пресс-служба министерства также сообщала, что средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской и Курской областей и 12 дронов противника над территорией Брянской области. Позднее над Брянской и Калужской областями были уничтожены ещё четыре дрона.