Брянск, 27 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом 27 октября сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

Очередные попытки киевского режима атаковать Брянскую область с применением БПЛА самолётного типа были зафиксированы с 13:30 до 14:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября с 19:20 до 19:50 мск российские средства ПВО также уничтожили 12 беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью.

Ранним утром 26 октября над территорией региона сбили два беспилотника. В результате атак никто не пострадал, также нет разрушений от упавших обломков, написал губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Ночью 26 октября российские силы ПВО также отразили атаку киевских боевиков в небе над Брянской областью. Были обнаружены и сбиты шесть беспилотников самолётного типа. Пострадавших не зафиксировано.

По данным Минобороны на 27 октября, ВС России за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника. Кроме этого, российские войска уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах.